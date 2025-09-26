https://1prime.ru/20250926/rosatom-862817253.html

Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщил "Росатом". "Двадцать шестого сентября в Москве во время глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" прошла двусторонняя встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

