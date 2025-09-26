Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщил "Росатом". "Двадцать шестого сентября в Москве во время глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" прошла двусторонняя встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
13:07 26.09.2025
 
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Гендиректор "Росатома" Лихачев провел встречу с главой МАГАТЭ Гросси в Москве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщил "Росатом".
"Двадцать шестого сентября в Москве во время глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" прошла двусторонняя встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
11:46
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевРосатомМАГАТЭ
 
 
