Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
2025-09-26T13:07+0300
2025-09-26T13:07+0300
2025-09-26T13:07+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщил "Росатом". "Двадцать шестого сентября в Москве во время глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" прошла двусторонняя встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
