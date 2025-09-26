https://1prime.ru/20250926/rosfinmonitoring--862818480.html

Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Объем операций дропперов по новым схемам, с использованием нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей, рассказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. "Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников. Например, стали активно использовать доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки и так далее", - сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме. "То есть, все это понятно, цель - транзит, и на конечном фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 миллиардов рублей", - добавила она. По ее словам, об этих схемах сообщили нотариальные палаты. "И мы с Центральным банком завершаем работу для того, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы", - заключила она.

