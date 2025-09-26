Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов - 26.09.2025
Мошенничество
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов
Объем операций дропперов по новым схемам, с использованием нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей, рассказала заместитель директора Федеральной | 26.09.2025, ПРАЙМ
мошенничество
финансы
россия
центральные банки
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Объем операций дропперов по новым схемам, с использованием нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей, рассказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. "Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников. Например, стали активно использовать доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки и так далее", - сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме. "То есть, все это понятно, цель - транзит, и на конечном фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 миллиардов рублей", - добавила она. По ее словам, об этих схемах сообщили нотариальные палаты. "И мы с Центральным банком завершаем работу для того, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы", - заключила она.
финансы, россия, центральные банки
Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, центральные банки
13:25 26.09.2025
 
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов

Объем операций дропперов по новым схемам достиг 10 миллиардов рублей

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Объем операций дропперов по новым схемам, с использованием нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей, рассказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
"Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников. Например, стали активно использовать доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки и так далее", - сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме.
"То есть, все это понятно, цель - транзит, и на конечном фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 миллиардов рублей", - добавила она.
По ее словам, об этих схемах сообщили нотариальные палаты. "И мы с Центральным банком завершаем работу для того, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы", - заключила она.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Вступил в силу федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов
5 июля, 00:24
 
Мошенничество Финансы РОССИЯ центральные банки
 
 
