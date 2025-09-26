Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.09.2025, ПРАЙМ
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году - 26.09.2025, ПРАЙМ
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году, чтобы понять, сколько деревьев погибло после боевых действий, и начать высаживать новые,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T04:04+0300
2025-09-26T04:04+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - ПРАЙМ. Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году, чтобы понять, сколько деревьев погибло после боевых действий, и начать высаживать новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы согласовали программу по Курской области. В следующем году мы проведем обследование - сколько, где погибло (деревьев - ред.), и после этого мы уже поймем, где будем заниматься восстановлением", - сказал Советников на полях форума "Леса России". Всероссийский форум "Леса России" в 2025 году прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
общество, бизнес, нижний новгород, рф, валерий герасимов, владимир путин, рослесхоз, всу, вс рф
Общество , Бизнес, Экономика, НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Рослесхоз, ВСУ, ВС РФ
04:04 26.09.2025
 
Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году

Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - ПРАЙМ. Рослесхоз проведет обследование лесов в Курской области в 2026 году, чтобы понять, сколько деревьев погибло после боевых действий, и начать высаживать новые, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Мы согласовали программу по Курской области. В следующем году мы проведем обследование - сколько, где погибло (деревьев - ред.), и после этого мы уже поймем, где будем заниматься восстановлением", - сказал Советников на полях форума "Леса России".
Всероссийский форум "Леса России" в 2025 году прошел в Нижнем Новгороде с 24 по 25 сентября.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ЭкономикаОбществоБизнесНИЖНИЙ НОВГОРОДРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинРослесхозВСУВС РФ
 
 
