Россия готова модернизировать тепловые и гидроэлектростанции Эфиопии
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия готова модернизировать тепловые и гидроэлектростанции Эфиопии, построенные еще советскими специалистами, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Если говорить про Эфиопию, то это одна из крупнейших стран по плотности населения, 130 миллионов человек проживает. И большая инфраструктура была построена в... советское время. Поэтому мы готовы при необходимости заниматься модернизацией гидроэлектростанций, тепловых электростанций, поставлять российское современное, технологичное оборудование, поскольку там износ высокий, то есть обеспечить растущие потребности в электроэнергетических ресурсах, в инфраструктуре", - сказал Новак телеканалу "Россия 1".
В четверг президент РФ Владимир Путин принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед и еще ряд мировых представителей. После форума Путин встретился с премьер-министром Эфиопии в Кремле.
