В России выросло число хлебопекарен

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Количество хлебопекарен в России с января по сентябрь 2025 года выросло на 2,36%, теперь хлебопекарным бизнесом занимается 20,6 тысячи компаний, что на 474 больше, чем в начале года, рассказали РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус" в своем исследовании. "Как показало исследование, на сентябрь 2025 года хлебопекарным бизнесом занимается 20 579 компаний: на 474 участника или 2,36% больше, чем в январе 2025 года", - говорится в исследовании. При этом за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано порядка 2,3 тысячи пекарен, а ликвидировано почти 1,9 тысячи. Тогда как за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано почти 2,4 тысячи, а ликвидировано около 2 тысяч. Отмечается, что в этом году больше всего пекарен открылось в Краснодарском крае - 170. В Москве появилось 104 пекарни, в Московской области - 90, в Дагестане зарегистрировано 86 и в Ставропольском крае - 79. Краснодарский край также лидирует и по количеству закрытых пекарен - за тот же период закрылось 118 компаний. В Московской области и Москве ликвидировано 81 и 75 предприятий соответственно, в Ростовской области - 62 и в Санкт-Петербурге - 59. По данным исследования, больше всего пекарен работает в Краснодарском крае - порядка 1,1 тысячи компаний. На втором и третьем местах - Москва и Московская область, где их 1063 и 860. На четвертом находится Башкортостан с 704 пекарнями. И на пятом - Ростовская область с 587 компаниями. "Рост направления предпринимательства можно объяснить быстрой адаптацией к потребительскому поведению. Сейчас на рынке появляется все больше разных форматов пекарен - это кофейни-пекарни, узкоспециализированные пекарни, которые предлагают аутентичную кухню, например, "уральские шаньги", авторские десерты и так далее", - отмечают аналитики.

