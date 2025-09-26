Россияне стали чаще перекладывать домашние дела на специалистов

https://1prime.ru/20250926/rossijane-862792609.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Жители России этим летом стали чаще перекладывать домашние дела на специалистов: заметно вырос спрос на услуги клининга, прачечных и починки мебели, говорится в исследовании "МТС Банка", которое есть у РИА Новости. "Растущий темп городской жизни и занятости стимулируют россиян делегировать бытовые вопросы профессионалам... В июне-августе 2025 года спрос на услуги клининга вырос на 57% по сравнению с прошлым летом", - выяснили аналитики, изучив данные по картам банка за июнь-август 2024 и 2025 годов. Также россияне стали чаще пользоваться услугами химчисток и прачечных. В химчистки стали ходить на 11% чаще, а в прачечные - на 39%. Кроме того, этим летом на 61% более востребованными стали услуги по обивке и реставрации мебели. Средние чеки на услуги при этом также выросли: на клининг - на 10%, до 1740 рублей, на химчистки – на 15%, до 2355 рублей, а на прачечные - на 13%, до 520 рублей. При этом за починку мебели платить стали меньше - средний чек сократился на 23%, до 2220 рублей. Аналитики банка отметили, что росту востребованности таких услуг поспособствовала и цифровизация, а также переоценка восприятия и ценностей: помощь по дому больше не роскошь, а необходимость, которая позволяет больше времени уделить семье, отдыху или саморазвитию. "Спрос на бытовые услуги продолжит демонстрировать рост из-за увеличивающегося доверия к отрасли, строительства новых объектов недвижимости и расширения применения умных технологий", - полагают аналитики.

