04:16 26.09.2025
 
Россияне стали чаще перекладывать домашние дела на специалистов

«МТС Банк»: россияне стали чаще перекладывать домашние дела на специалистов

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Жители России этим летом стали чаще перекладывать домашние дела на специалистов: заметно вырос спрос на услуги клининга, прачечных и починки мебели, говорится в исследовании "МТС Банка", которое есть у РИА Новости.
"Растущий темп городской жизни и занятости стимулируют россиян делегировать бытовые вопросы профессионалам... В июне-августе 2025 года спрос на услуги клининга вырос на 57% по сравнению с прошлым летом", - выяснили аналитики, изучив данные по картам банка за июнь-август 2024 и 2025 годов.
Также россияне стали чаще пользоваться услугами химчисток и прачечных. В химчистки стали ходить на 11% чаще, а в прачечные - на 39%. Кроме того, этим летом на 61% более востребованными стали услуги по обивке и реставрации мебели.
Средние чеки на услуги при этом также выросли: на клининг - на 10%, до 1740 рублей, на химчистки – на 15%, до 2355 рублей, а на прачечные - на 13%, до 520 рублей. При этом за починку мебели платить стали меньше - средний чек сократился на 23%, до 2220 рублей.
Аналитики банка отметили, что росту востребованности таких услуг поспособствовала и цифровизация, а также переоценка восприятия и ценностей: помощь по дому больше не роскошь, а необходимость, которая позволяет больше времени уделить семье, отдыху или саморазвитию.
"Спрос на бытовые услуги продолжит демонстрировать рост из-за увеличивающегося доверия к отрасли, строительства новых объектов недвижимости и расширения применения умных технологий", - полагают аналитики.
 
