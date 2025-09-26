https://1prime.ru/20250926/rossiya--862815311.html

Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах

Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах - 26.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах

Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T12:51+0300

2025-09-26T12:51+0300

2025-09-26T12:51+0300

энергетика

россия

белоруссия

рф

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860209294_0:313:2903:1946_1920x0_80_0_0_ebf840b2fbc6b0c0f5f568a2184e4354.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и Лукашенко в пятницу проводят переговоры в Кремле. "На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - отметил Путин на встрече. Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин, добавив, что круглая дата связана с образование атомной отрасли в СССР, где Россия и Белоруссия были вместе.

https://1prime.ru/20250926/putin-862813611.html

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, рф, владимир путин, росатом