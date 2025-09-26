https://1prime.ru/20250926/rossiya--862815311.html
Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах
Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах
2025-09-26T12:51+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Белоруссия стала серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, специалисты двух стран вместе работают над возведением АЭС в третьих странах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и Лукашенко в пятницу проводят переговоры в Кремле. "На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - отметил Путин на встрече. Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин, добавив, что круглая дата связана с образование атомной отрасли в СССР, где Россия и Белоруссия были вместе.
Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах
