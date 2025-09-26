Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/rossiya--862832933.html
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:43+0300
2025-09-26T15:43+0300
политика
россия
технологии
рф
великобритания
лондон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8c1801cee86924acc803cc59f65d5c72.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России. "В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - сказано в заявлении.
рф
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7edb6ac20c3c82095affe5954bdcde07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, рф, великобритания, лондон, мид рф
Политика, РОССИЯ, Технологии, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МИД РФ
15:43 26.09.2025
 
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании

Россия расширила стоп-лист в отношении Великобритании

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
МИД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России.
"В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - сказано в заявлении.
 
ПолитикаРОССИЯТехнологииРФВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала