Россия ввела ответные ограничения против Великобритании

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России. "В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - сказано в заявлении.

