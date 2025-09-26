https://1prime.ru/20250926/rossiya--862832933.html
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России. "В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - сказано в заявлении.
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
Россия расширила стоп-лист в отношении Великобритании