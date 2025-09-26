Роль России в проекте ИТЭР не изменилась, заявил эксперт
Бекуле: роль России в проекте ИТЭР не изменилась из-за геополитической напряженности
© ITERПроцесс сборки термоядерного реактора ИТЭР
Процесс сборки термоядерного реактора ИТЭР. Архивное фото
© ITER
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Роль России и российской государственной корпорации "Росатом" в проекте международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР не изменилась из-за геополитической напряженности, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель генерального директора, главный научный сотрудник ИТЭР Ален Бекуле.
"Она (роль России - ред.) не изменилась. Международный договор ИТЭР существует, он реализуется честно и прозрачно всеми участниками, все продолжают вносить свой вклад... В конечном счёте к сегодняшнему дню геополитическая напряжённость или ситуация не повлияли на проект ИТЭР", - сказал Бекуле в кулуарах форума "Мировая атомная неделя".
В нынешней международной ситуации существуют логистические трудности в работе организации, но в глобальном масштабе она ничего не меняет, добавил Бекуле.
"Типичные логистические трудности возникают, когда Россия что-то поставляет в Европу и так далее. Это усложняет нашу жизнь, это понятно, но с политической точки зрения наши члены, те, кто нами управляет, по-прежнему оказывают полную поддержку и сотрудничают в полной мере. Международная организация продолжает двигаться вперёд", - подчеркнул собеседник агентства.
ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности.
Как неоднократно отмечалось ранее, несмотря на санкции Запада, Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Ученые и предприятия госкорпорации "Росатом" принимают самое непосредственное участие в этой работе.
Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах РФ. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.