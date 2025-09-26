Ставка RUONIA 25 сентября выросла до 17 процентов

https://1prime.ru/20250926/ruonia--862826926.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 25 сентября, выросла на 0,09 процентного пункта и составила 17%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 408,65 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

