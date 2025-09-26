Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/rynok--862803500.html
Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением - 26.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы снижением, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:19+0300
2025-09-26T10:19+0300
экономика
рынок
акции
торги
евгений локтюхов
алексей антонов
мосбиржа
камаз
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск опускался на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 696,71 пункта. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+0,79%), банка "Санкт Петербург" (+0,75%), "Камаза" (+0,68%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Норникеля" (+0,73%). В лидерах снижения бумаги "Мосэнерго" (-0,94%), "Самолета" (-0,92%), ПИКа (-0,83%), "СПБ Биржи" (-0,82%), "Башнефти" (-0,64%). "Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит борьбу за уровень 2700 пунктов. Но учитывая заметную перепроданность и отсутствие свежих новостных поводов, поддерживающих "медведей", рассчитываем, что индекс сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 2700-2800 пунктов, сохраняя потенциал для отскока на следующей неделе", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Сегодня с утра ситуация продолжает ухудшаться - в ходе торгов рынок торговался ниже 2 700 пунктов, есть надежды, что в канун выходных начнется активное сокращение коротких позиций, что может помочь индексу удержать важный уровень, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Но если этого не случится, то появится вероятность снижения к годовым минимумам, в район чуть выше 2600 пунктов, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761663.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, камаз, ozon
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов, Мосбиржа, Камаз, Ozon
10:19 26.09.2025
 
Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением

Мосбиржа открыла основные торги пятницы снижением

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск опускался на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 696,71 пункта.
В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+0,79%), банка "Санкт Петербург" (+0,75%), "Камаза" (+0,68%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Норникеля" (+0,73%).
В лидерах снижения бумаги "Мосэнерго" (-0,94%), "Самолета" (-0,92%), ПИКа (-0,83%), "СПБ Биржи" (-0,82%), "Башнефти" (-0,64%).
"Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит борьбу за уровень 2700 пунктов. Но учитывая заметную перепроданность и отсутствие свежих новостных поводов, поддерживающих "медведей", рассчитываем, что индекс сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 2700-2800 пунктов, сохраняя потенциал для отскока на следующей неделе", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Сегодня с утра ситуация продолжает ухудшаться - в ходе торгов рынок торговался ниже 2 700 пунктов, есть надежды, что в канун выходных начнется активное сокращение коротких позиций, что может помочь индексу удержать важный уровень, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Но если этого не случится, то появится вероятность снижения к годовым минимумам, в район чуть выше 2600 пунктов, заключил эксперт.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ
Вчера, 12:31
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиЕвгений ЛоктюховАлексей АнтоновМосбиржаКамазOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала