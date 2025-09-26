https://1prime.ru/20250926/rynok--862803500.html

Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением

Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением - 26.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций открывает основные торги пятницы снижением

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы снижением, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:19+0300

2025-09-26T10:19+0300

2025-09-26T10:19+0300

экономика

рынок

акции

торги

евгений локтюхов

алексей антонов

мосбиржа

камаз

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск опускался на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 696,71 пункта. В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+0,79%), банка "Санкт Петербург" (+0,75%), "Камаза" (+0,68%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Норникеля" (+0,73%). В лидерах снижения бумаги "Мосэнерго" (-0,94%), "Самолета" (-0,92%), ПИКа (-0,83%), "СПБ Биржи" (-0,82%), "Башнефти" (-0,64%). "Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит борьбу за уровень 2700 пунктов. Но учитывая заметную перепроданность и отсутствие свежих новостных поводов, поддерживающих "медведей", рассчитываем, что индекс сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 2700-2800 пунктов, сохраняя потенциал для отскока на следующей неделе", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Сегодня с утра ситуация продолжает ухудшаться - в ходе торгов рынок торговался ниже 2 700 пунктов, есть надежды, что в канун выходных начнется активное сокращение коротких позиций, что может помочь индексу удержать важный уровень, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Но если этого не случится, то появится вероятность снижения к годовым минимумам, в район чуть выше 2600 пунктов, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761663.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, камаз, ozon