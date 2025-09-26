Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно снижается днем пятницы - 26.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается днем пятницы
Российский рынок акций незначительно снижается днем пятницы - 26.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается днем пятницы
Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы небольшое снижение, направляясь к уровню 2 700 по основному индексу, следует из данных торгов. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы небольшое снижение, направляясь к уровню 2 700 по основному индексу, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.09 мск снижается на 0,17%, до 2 704 пункта. Начал же рынок торги снижением, которое доходило примерно до 0,7%, однако к середине дня нашел в себе силы отыграть часть потерь, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах снижения стоимости - акции ВТБ (−1,44%). Банк представил неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за январь-август, сообщив о сокращении чистой прибыли на 3,2%, до 327,6 миллиарда рублей, отметил Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Также заметно дешевеют акции "Магнита" (−1,32%), НМТП (−1,30%), "СПБ биржи" (−1,18%), "Башнефти" (−1,06%), "Распадской" (−1%). В лидерах роста стоимости - акции "Московского кредитного банка" (+1,19%), "Татнефти" (+1,05%), "Инарктики)" (+1,01%), "Русала" (+1%)," а также "Норникеля" (+1,05%) и "Алросы" (+0,86%). "Котировки "Норникеля" позитивно реагируют на повышение цен на цветные и драгоценные металлы. Медь на текущей торговой неделе показала самый высокий недельный рост за последние пять месяцев, платина обновила исторический максимум", - поясняет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Акции "Алросы" поддержала новость о продлении срока эксплуатации одного из крупнейших в мире алмазных месторождений в Якутии как минимум до 2055 года. Ранее планировалось завершить разработку кимберлитовой трубки "Удачная" в 2039-м", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Инвестиционный комитет компании утвердил проект освоения глубоких горизонтов месторождения с вложениями около 20 миллиардов рублей", - добавил он. Рынок сохраняет краткосрочную слабость и, судя по всему, готов продолжить снижение в условиях отсутствия "бычьих" фундаментальных драйверов движения, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В пятницу страны ЕС попытаются согласовать 19-й пакет антироссийских санкций, что может предвещать новые ограничения прежде всего для энергетического и банковского сектора, отметила она. Впрочем, если в течение дня не будет каких-либо значимых негативных новостей, закрытие основной сессии может быть в плюсовой зоне с ростом в пределах 0,5-0,8% по индексу Мосбиржи, так как уже ощущается некоторая перепроданность, заключает Калачев.
15:39 26.09.2025
 
Российский рынок акций незначительно снижается днем пятницы

Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы небольшое снижение

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы небольшое снижение, направляясь к уровню 2 700 по основному индексу, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.09 мск снижается на 0,17%, до 2 704 пункта.
Начал же рынок торги снижением, которое доходило примерно до 0,7%, однако к середине дня нашел в себе силы отыграть часть потерь, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".
В лидерах снижения стоимости - акции ВТБ (−1,44%). Банк представил неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за январь-август, сообщив о сокращении чистой прибыли на 3,2%, до 327,6 миллиарда рублей, отметил Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Также заметно дешевеют акции "Магнита" (−1,32%), НМТП (−1,30%), "СПБ биржи" (−1,18%), "Башнефти" (−1,06%), "Распадской" (−1%).
В лидерах роста стоимости - акции "Московского кредитного банка" (+1,19%), "Татнефти" (+1,05%), "Инарктики)" (+1,01%), "Русала" (+1%)," а также "Норникеля" (+1,05%) и "Алросы" (+0,86%).
"Котировки "Норникеля" позитивно реагируют на повышение цен на цветные и драгоценные металлы. Медь на текущей торговой неделе показала самый высокий недельный рост за последние пять месяцев, платина обновила исторический максимум", - поясняет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Акции "Алросы" поддержала новость о продлении срока эксплуатации одного из крупнейших в мире алмазных месторождений в Якутии как минимум до 2055 года. Ранее планировалось завершить разработку кимберлитовой трубки "Удачная" в 2039-м", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Инвестиционный комитет компании утвердил проект освоения глубоких горизонтов месторождения с вложениями около 20 миллиардов рублей", - добавил он.
Рынок сохраняет краткосрочную слабость и, судя по всему, готов продолжить снижение в условиях отсутствия "бычьих" фундаментальных драйверов движения, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В пятницу страны ЕС попытаются согласовать 19-й пакет антироссийских санкций, что может предвещать новые ограничения прежде всего для энергетического и банковского сектора, отметила она.
Впрочем, если в течение дня не будет каких-либо значимых негативных новостей, закрытие основной сессии может быть в плюсовой зоне с ростом в пределах 0,5-0,8% по индексу Мосбиржи, так как уже ощущается некоторая перепроданность, заключает Калачев.
ЭкономикаРынокТоргиАкцииЯКУТИЯВладимир ЧерновЕлена КожуховаМосбиржаНорникельАлроса
 
 
