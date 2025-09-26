Российский рынок акций снизился на 0,8% за неделю

https://1prime.ru/20250926/rynok-862850004.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,64%, но снизился на 0,8% за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2725,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55% до 1083,34 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1027,06 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, РТС - на 0,83%; индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,07%.
