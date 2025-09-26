Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился на 0,8% за неделю - 26.09.2025
Российский рынок акций снизился на 0,8% за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,64%, но снизился на 0,8% за неделю, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,64%, но снизился на 0,8% за неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2725,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55% до 1083,34 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1027,06 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, РТС - на 0,83%; индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,07%.
19:24 26.09.2025
 
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,64%, но снизился на 0,8% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2725,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55% до 1083,34 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1027,06 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, РТС - на 0,83%; индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,07%.
