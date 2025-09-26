https://1prime.ru/20250926/rynok-862851226.html

Российский рынок акций повысился в пятницу

Российский рынок акций повысился в пятницу - 26.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился в пятницу

26.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы повысился, сумев выйти в плюс во второй половине дня, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы повысился, сумев выйти в плюс во второй половине дня, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2725,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55%, до 1083,34 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1027,06 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, РТС - на 0,83%; индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,07%. Рынок нашел поддержку Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался разнонаправленно, но в конце сессии усилил повышение. К закрытию основной сессии главный индекс закрепился выше 2700 пунктов. "Индекс Мосбиржи в конце недели попытался и смог удержаться выше 2700 пунктов. Рынок достиг ощутимой перепроданности, но и для продвижения вверх пока нет надежных драйверов. Последние сигналы геополитики, данные Росстата по инфляции и налоговые инициативы Минфина совокупно ухудшили рыночные настроения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Татнефти" (+2,6%), "Русала" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%). Подешевели бумаги ВТБ (-1,2%), ЮГК (-2,2%), "Хэдхантера" (-5,8%), "Совкомфлота" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 1,3%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи остается в боковом диапазоне 2700-2850 пунктов, торгуясь ближе к нижней границе поддержки в районе 2700 пунктов, отмечает Максим Абрамов из ФГ "Финам", рассуждая о перспективах динамики рынка. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин пытались вернуться к росту и удержаться выше отметок 2700 пунктов и 1000 пунктов по итогам недели, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупки, однако, на данный момент можно назвать техническими с актуальностью рисков закрепления ниже указанных уровней в ближайшие дни из-за отсутствия геополитических, монетарных и фискальных поводов для оптимизма", - добавляет она. Базовый краткосрочный рыночный сценарий – борьба за уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Удержание выше этой отметки оставляет шансы на относительно быстрое возвращение к 2800-2850 пунктам, а вот сваливание ниже может стать "медвежьим" сигналом. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 сентября – 2675-2825 пунктов", - заключает он.

сша

