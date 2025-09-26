https://1prime.ru/20250926/rynok-862851226.html
Российский рынок акций повысился в пятницу
Российский рынок акций повысился в пятницу - 26.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился в пятницу
Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы повысился, сумев выйти в плюс во второй половине дня, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:57+0300
2025-09-26T19:57+0300
2025-09-26T19:57+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6625a82c58d7f4908caed6e967e4d911.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы повысился, сумев выйти в плюс во второй половине дня, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2725,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55%, до 1083,34 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1027,06 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, РТС - на 0,83%; индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,07%. Рынок нашел поддержку Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался разнонаправленно, но в конце сессии усилил повышение. К закрытию основной сессии главный индекс закрепился выше 2700 пунктов. "Индекс Мосбиржи в конце недели попытался и смог удержаться выше 2700 пунктов. Рынок достиг ощутимой перепроданности, но и для продвижения вверх пока нет надежных драйверов. Последние сигналы геополитики, данные Росстата по инфляции и налоговые инициативы Минфина совокупно ухудшили рыночные настроения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Татнефти" (+2,6%), "Русала" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%). Подешевели бумаги ВТБ (-1,2%), ЮГК (-2,2%), "Хэдхантера" (-5,8%), "Совкомфлота" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 1,3%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи остается в боковом диапазоне 2700-2850 пунктов, торгуясь ближе к нижней границе поддержки в районе 2700 пунктов, отмечает Максим Абрамов из ФГ "Финам", рассуждая о перспективах динамики рынка. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин пытались вернуться к росту и удержаться выше отметок 2700 пунктов и 1000 пунктов по итогам недели, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупки, однако, на данный момент можно назвать техническими с актуальностью рисков закрепления ниже указанных уровней в ближайшие дни из-за отсутствия геополитических, монетарных и фискальных поводов для оптимизма", - добавляет она. Базовый краткосрочный рыночный сценарий – борьба за уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Удержание выше этой отметки оставляет шансы на относительно быстрое возвращение к 2800-2850 пунктам, а вот сваливание ниже может стать "медвежьим" сигналом. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 сентября – 2675-2825 пунктов", - заключает он.
https://1prime.ru/20250926/rynok-862850004.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_33e319986f4c0f3d71af6ca9c3bf66bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии пятницы повысился, сумев выйти в плюс во второй половине дня, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи
к закрытию основных торгов повысился на 0,64%, до 2725,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,55%, до 1083,34 пункта, долларовый РТС
- на 0,63%, до 1027,06 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, РТС - на 0,83%; индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,07%.
Российский рынок акций в основную сессию пятницы торговался разнонаправленно, но в конце сессии усилил повышение. К закрытию основной сессии главный индекс закрепился выше 2700 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в конце недели попытался и смог удержаться выше 2700 пунктов. Рынок достиг ощутимой перепроданности, но и для продвижения вверх пока нет надежных драйверов. Последние сигналы геополитики, данные Росстата
по инфляции и налоговые инициативы Минфина
совокупно ухудшили рыночные настроения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Татнефти
" (+2,6%), "Русала
" (+2,3%), "Норникеля
" (+2,3%). Подешевели бумаги ВТБ
(-1,2%), ЮГК
(-2,2%), "Хэдхантера" (-5,8%), "Совкомфлота
" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 1,3%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта.
Индекс Мосбиржи остается в боковом диапазоне 2700-2850 пунктов, торгуясь ближе к нижней границе поддержки в районе 2700 пунктов, отмечает Максим Абрамов из ФГ "Финам"
, рассуждая о перспективах динамики рынка.
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин пытались вернуться к росту и удержаться выше отметок 2700 пунктов и 1000 пунктов по итогам недели, рассуждает Елена Кожухова
из ИК "Велес капитал
".
"Покупки, однако, на данный момент можно назвать техническими с актуальностью рисков закрепления ниже указанных уровней в ближайшие дни из-за отсутствия геополитических, монетарных и фискальных поводов для оптимизма", - добавляет она.
Базовый краткосрочный рыночный сценарий – борьба за уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Удержание выше этой отметки оставляет шансы на относительно быстрое возвращение к 2800-2850 пунктам, а вот сваливание ниже может стать "медвежьим" сигналом. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 сентября – 2675-2825 пунктов", - заключает он.
Российский рынок акций снизился на 0,8% за неделю