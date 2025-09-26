https://1prime.ru/20250926/rynsk-862793350.html

Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску по делу об унижении русских

Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску по делу об унижении русских - 26.09.2025

Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску по делу об унижении русских

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Божену Рынску (Малашенко) за унизительные высказывания в адрес русских, говорится в официальных судебных... | 26.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Божену Рынску (Малашенко) за унизительные высказывания в адрес русских, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)", - сказано в документах. Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.

