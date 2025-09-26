Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.09.2025
РЖД хотят создать аналог "Госуслуг" в транспортной отрасли
экономика
технологии
бизнес
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
ржд
росатом
fesco
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа, в создании которой РЖД принимают участие, должна стать в транспортной отрасли РФ аналогом "Госуслуг", сообщил замгендиректора перевозчика Евгений Чаркин. "Наш совместный проект, который мы реализуем под эгидой министерства транспорта, совместно с "Росатомом" в лице Fesco - это создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Это проект, который формируется и стартует по поручению президента страны (Владимира Путина – ред.). Вы все слышали его выступление на Петербургском экономическом форуме в этом году", - сказал Чаркин на международном форуме WorldAtomicWeek. Это, продолжил он, очень важная задача, которая должна серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота. "То есть весь документооборот транспортный должен быть переведен в "цифру". Количество документов должно сократиться. Должно появиться единое окно, аналог "Госуслуг" в транспортной отрасли", - пояснил замглавы РЖД. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. Минтранс РФ доработает концепцию платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Глава государства указывал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
рф
технологии, бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, ржд, росатом, fesco
Экономика, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, РЖД, Росатом, FESCO
РЖД хотят создать аналог "Госуслуг" в транспортной отрасли

