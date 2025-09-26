https://1prime.ru/20250926/rzhd--862818805.html
РЖД хотят создать аналог "Госуслуг" в транспортной отрасли
2025-09-26T13:29+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа, в создании которой РЖД принимают участие, должна стать в транспортной отрасли РФ аналогом "Госуслуг", сообщил замгендиректора перевозчика Евгений Чаркин. "Наш совместный проект, который мы реализуем под эгидой министерства транспорта, совместно с "Росатомом" в лице Fesco - это создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Это проект, который формируется и стартует по поручению президента страны (Владимира Путина – ред.). Вы все слышали его выступление на Петербургском экономическом форуме в этом году", - сказал Чаркин на международном форуме WorldAtomicWeek. Это, продолжил он, очень важная задача, которая должна серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота. "То есть весь документооборот транспортный должен быть переведен в "цифру". Количество документов должно сократиться. Должно появиться единое окно, аналог "Госуслуг" в транспортной отрасли", - пояснил замглавы РЖД. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. Минтранс РФ доработает концепцию платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Глава государства указывал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
