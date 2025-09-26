https://1prime.ru/20250926/rzhd--862838114.html
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах - 26.09.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах
Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T16:37+0300
2025-09-26T16:37+0300
2025-09-26T16:37+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862837962_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cce418c7523ef58455350e6315b5d507.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918 тысяч человек, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Он отметил что компания видит активный спрос пассажиров на турпоезда. Замглавы РЖД напомнил, что в 2025 году ими воспользовались почти 1,1 миллиона путешественников, что на 17% больше, чем годом ранее. "За 8 месяцев текущего года перевозки выросли ещё на 20% – до 918 тысяч человек", – цитируют РЖД слова Колесникова. По словам Колесникова, которые приводятся в сообщении, РЖД с 2019 года увеличили количество туристских маршрутов с 12 до 110, и они теперь охватывают 48 российских регионов.
https://1prime.ru/20250925/rzhd-862754192.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862837962_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_ee6b17b1f8217f5fa0732a1a08433f32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, ржд
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РЖД
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах на 20%
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918 тысяч человек, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
Он отметил что компания видит активный спрос пассажиров на турпоезда. Замглавы РЖД
напомнил, что в 2025 году ими воспользовались почти 1,1 миллиона путешественников, что на 17% больше, чем годом ранее.
"За 8 месяцев текущего года перевозки выросли ещё на 20% – до 918 тысяч человек", – цитируют РЖД слова Колесникова.
По словам Колесникова, которые приводятся в сообщении, РЖД с 2019 года увеличили количество туристских маршрутов с 12 до 110, и они теперь охватывают 48 российских регионов.
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году