https://1prime.ru/20250926/rzhd--862838114.html

РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах

РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах - 26.09.2025, ПРАЙМ

РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах

Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T16:37+0300

2025-09-26T16:37+0300

2025-09-26T16:37+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862837962_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cce418c7523ef58455350e6315b5d507.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918 тысяч человек, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Он отметил что компания видит активный спрос пассажиров на турпоезда. Замглавы РЖД напомнил, что в 2025 году ими воспользовались почти 1,1 миллиона путешественников, что на 17% больше, чем годом ранее. "За 8 месяцев текущего года перевозки выросли ещё на 20% – до 918 тысяч человек", – цитируют РЖД слова Колесникова. По словам Колесникова, которые приводятся в сообщении, РЖД с 2019 года увеличили количество туристских маршрутов с 12 до 110, и они теперь охватывают 48 российских регионов.

https://1prime.ru/20250925/rzhd-862754192.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, ржд