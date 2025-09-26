Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах - 26.09.2025
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах - 26.09.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах
Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918 тысяч человек, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Он отметил что компания видит активный спрос пассажиров на турпоезда. Замглавы РЖД напомнил, что в 2025 году ими воспользовались почти 1,1 миллиона путешественников, что на 17% больше, чем годом ранее. "За 8 месяцев текущего года перевозки выросли ещё на 20% – до 918 тысяч человек", – цитируют РЖД слова Колесникова. По словам Колесникова, которые приводятся в сообщении, РЖД с 2019 года увеличили количество туристских маршрутов с 12 до 110, и они теперь охватывают 48 российских регионов.
16:37 26.09.2025
 
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах

РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах на 20%

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Холдинг РЖД в январе-августе 2025 года фиксирует рост перевозок на туристических поездах на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 918 тысяч человек, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
Он отметил что компания видит активный спрос пассажиров на турпоезда. Замглавы РЖД напомнил, что в 2025 году ими воспользовались почти 1,1 миллиона путешественников, что на 17% больше, чем годом ранее.
"За 8 месяцев текущего года перевозки выросли ещё на 20% – до 918 тысяч человек", – цитируют РЖД слова Колесникова.
По словам Колесникова, которые приводятся в сообщении, РЖД с 2019 года увеличили количество туристских маршрутов с 12 до 110, и они теперь охватывают 48 российских регионов.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году
Вчера, 09:23
 
Экономика Бизнес Туризм РОССИЯ РЖД
 
 
