"Сахалин-2" планирует закачать в недра 0,8 миллиона кубометров отходов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", планирует в период с 2025 по 2041 год закачать в глубокие горизонты недр порядка 0,8 миллиона кубометров отходов от бурения, следует из презентации начальника отдела научно-технического развития компании Алексея Моисеенкова. Согласно материалам, представленным им на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина", план по объему закачки в период с 2004 по 2041 год составляет 2,1 миллиона кубометров. А по состоянию на начало 2025 года фактически уже закачано 1,3 миллиона кубометров отходов. В презентации указывается, что до 1980-х годов буровые шламы сбрасывались в море или вывозились на сушу для последующего захоронения на специальных полигонах. Однако ужесточение в конце 1990-х годов экологических норм и усложнение условий бурения дали толчок появлению новой технологии размещения отходов. Технология их закачки в специальные поглощающие скважины с контролем целостности флюидоупоров позволяет проводить высокую интенсивность бурения, обеспечивая при этом принцип "нулевого сброса" и соответствие экологическим требованиям. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.

