Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сахалин-2" планирует закачать в недра 0,8 миллиона кубометров отходов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/sahalin-2-862792707.html
"Сахалин-2" планирует закачать в недра 0,8 миллиона кубометров отходов
"Сахалин-2" планирует закачать в недра 0,8 миллиона кубометров отходов - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Сахалин-2" планирует закачать в недра 0,8 миллиона кубометров отходов
"Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", планирует в период с 2025 по 2041 год закачать в глубокие горизонты недр порядка 0,8 миллиона кубометров... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T04:26+0300
2025-09-26T04:26+0300
энергетика
экономика
газ
сахалин-2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862792707.jpg?1758849962
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", планирует в период с 2025 по 2041 год закачать в глубокие горизонты недр порядка 0,8 миллиона кубометров отходов от бурения, следует из презентации начальника отдела научно-технического развития компании Алексея Моисеенкова. Согласно материалам, представленным им на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина", план по объему закачки в период с 2004 по 2041 год составляет 2,1 миллиона кубометров. А по состоянию на начало 2025 года фактически уже закачано 1,3 миллиона кубометров отходов. В презентации указывается, что до 1980-х годов буровые шламы сбрасывались в море или вывозились на сушу для последующего захоронения на специальных полигонах. Однако ужесточение в конце 1990-х годов экологических норм и усложнение условий бурения дали толчок появлению новой технологии размещения отходов. Технология их закачки в специальные поглощающие скважины с контролем целостности флюидоупоров позволяет проводить высокую интенсивность бурения, обеспечивая при этом принцип "нулевого сброса" и соответствие экологическим требованиям. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сахалин-2
Энергетика, Экономика, Газ, Сахалин-2
04:26 26.09.2025
 
"Сахалин-2" планирует закачать в недра 0,8 миллиона кубометров отходов

«Сахалин-2» планирует закачать в недра 0,8 млн кубометров отходов от бурения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", планирует в период с 2025 по 2041 год закачать в глубокие горизонты недр порядка 0,8 миллиона кубометров отходов от бурения, следует из презентации начальника отдела научно-технического развития компании Алексея Моисеенкова.
Согласно материалам, представленным им на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина", план по объему закачки в период с 2004 по 2041 год составляет 2,1 миллиона кубометров. А по состоянию на начало 2025 года фактически уже закачано 1,3 миллиона кубометров отходов.
В презентации указывается, что до 1980-х годов буровые шламы сбрасывались в море или вывозились на сушу для последующего захоронения на специальных полигонах. Однако ужесточение в конце 1990-х годов экологических норм и усложнение условий бурения дали толчок появлению новой технологии размещения отходов.
Технология их закачки в специальные поглощающие скважины с контролем целостности флюидоупоров позволяет проводить высокую интенсивность бурения, обеспечивая при этом принцип "нулевого сброса" и соответствие экологическим требованиям.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСахалин-2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала