Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании
2025-09-26T15:52+0300
экономика
финансы
мировая экономика
великобритания
мид рф
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании, заявили в МИД России. "Ниже следует перечень подданных Великобритании... которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию:... Рейнолдс, Эмма Элизабет (Reynolds, Emma Elizabeth), заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
великобритания
