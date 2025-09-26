Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании - 26.09.2025
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании
Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании, заявили в МИД России. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:52+0300
2025-09-26T15:52+0300
экономика
финансы
мировая экономика
великобритания
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании, заявили в МИД России. "Ниже следует перечень подданных Великобритании... которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию:... Рейнолдс, Эмма Элизабет (Reynolds, Emma Elizabeth), заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
великобритания
финансы, мировая экономика, великобритания, мид рф
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД РФ
15:52 26.09.2025
 
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании

Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании Рейнолдс

© flickr.com / ReeSaunders
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании, заявили в МИД России.
"Ниже следует перечень подданных Великобритании... которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию:... Рейнолдс, Эмма Элизабет (Reynolds, Emma Elizabeth), заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин
Вчера, 20:20
 
