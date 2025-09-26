Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ле Пен сравнила приговор Саркози с собственным - 26.09.2025, ПРАЙМ
Ле Пен сравнила приговор Саркози с собственным
франция
париж
марин ле пен
николя саркози
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила приговор экс-президенту Франции Николя Саркози и сравнила его с собственным в контексте вынесения приговора без повторного рассмотрения дела. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Во Франции, в правовом государстве, мы имеем право на два уровня юрисдикции. Решение по делу Николя Саркози, как и по моему делу, знаменует собой нарушение основополагающих принципов нашего права, в частности, презумпции невиновности", - написала Ле Пен на странице в соцсети X. По словам Ле Пен, она никогда не гнушалась критиковать Саркози, но судьи приговорили его к "крайне суровому" наказанию, в то время как процесс противоречил принципу двойной юрисдикции. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Слушания по апелляции Ле Пен начнутся 13 января 2026 года. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Ле Пен сравнила приговор Саркози с собственным

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила приговор экс-президенту Франции Николя Саркози и сравнила его с собственным в контексте вынесения приговора без повторного рассмотрения дела.
В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.
"Во Франции, в правовом государстве, мы имеем право на два уровня юрисдикции. Решение по делу Николя Саркози, как и по моему делу, знаменует собой нарушение основополагающих принципов нашего права, в частности, презумпции невиновности", - написала Ле Пен на странице в соцсети X.
По словам Ле Пен, она никогда не гнушалась критиковать Саркози, но судьи приговорили его к "крайне суровому" наказанию, в то время как процесс противоречил принципу двойной юрисдикции.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Слушания по апелляции Ле Пен начнутся 13 января 2026 года.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
 
