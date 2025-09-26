https://1prime.ru/20250926/serebro-862844603.html

Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года

Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года - 26.09.2025, ПРАЙМ

Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года

Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.

