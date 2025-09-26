Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/serebro-862844603.html
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года - 26.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года
Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:39+0300
2025-09-26T17:39+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.
https://1prime.ru/20250925/serebro-862758442.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
17:39 26.09.2025
 
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года

Цена на серебро впервые с мая 2011 года поднялась выше 46 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года
Вчера, 11:33
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала