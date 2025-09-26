https://1prime.ru/20250926/serebro-862844603.html
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года - 26.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года
Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:39+0300
2025-09-26T17:39+0300
2025-09-26T17:39+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.
https://1prime.ru/20250925/serebro-862758442.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Стоимость серебра обновила максимум с мая 2011 года
Цена на серебро впервые с мая 2011 года поднялась выше 46 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет почти на 2%, впервые с начала мая 2011 года показатель поднялся выше 46 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.35 мск декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,94% - до 45,987 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые со 2 мая 2011 года поднимался выше отметки в 46 долларов.
Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года