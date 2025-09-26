"Аэрофлот" открыл стойку регистрации для пассажиров с животными

https://1prime.ru/20250926/sheremetevo--862809257.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла в московском аэропорту "Шереметьево" отдельную стойку регистрации для пассажиров внутренних рейсов с животными, сообщила компания. "Аэрофлот" открыл в аэропорту "Шереметьево" стойку регистрации для пассажиров с животными. Теперь у пассажиров, которые летят с питомцами по России, есть возможность пройти предполетные формальности не в общем потоке, а на отдельной стойке №349, где их обслужат специалисты авиакомпании", - говорится в Telergam-канале "Аэрофлота". На специальной стойке будут проверять соответствие документов и контейнера для животного требованиям авиакомпании. Там же будет происходить оформление питомцев для перелета и выдача посадочного талона. "На первоначальном этапе услуга будет предоставляться на одной стойке в базовом столичном аэропорту "Аэрофлота". В перспективе авиакомпания планирует открыть в "Шереметьево" дополнительную стойку для пассажиров международных рейсов", - уточняется в сообщении.
