"Сибур" снизил продажи нефтехимической продукции в 2025 году - 26.09.2025
"Сибур" снизил продажи нефтехимической продукции в 2025 году
"Сибур" снизил продажи нефтехимической продукции в 2025 году
2025-09-26T22:30+0300
2025-09-26T22:30+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Объем продаж нефтехимической продукции "Сибура" снизился за первое полугодие на 3,3%, до 4,56 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. Согласно приложенной таблице, показатель за первое полугодие составил 4,56 миллиона тонн после 4,72 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Снижение, таким образом, составило 3,3%. Такая динамика связана с уменьшением продаж практически по всем товарным группам на фоне снижения спроса в ряде отраслей, а также остановочных ремонтов на заводах "Сибура", говорится в сообщении. Объемы продаж сырьевых продуктов "Сибура" за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличились на 9,5%, до 1,43 миллиона тонн. Такая динамика связана в основном с увеличением объемов реализации СУГ, обусловленного снижением внутреннего потребления и логистическими ограничениями в аналогичном периоде прошлого года.
22:30 26.09.2025
 
"Сибур" снизил продажи нефтехимической продукции в 2025 году

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Объем продаж нефтехимической продукции "Сибура" снизился за первое полугодие на 3,3%, до 4,56 миллиона тонн, следует из отчета эмитента.
Согласно приложенной таблице, показатель за первое полугодие составил 4,56 миллиона тонн после 4,72 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Снижение, таким образом, составило 3,3%. Такая динамика связана с уменьшением продаж практически по всем товарным группам на фоне снижения спроса в ряде отраслей, а также остановочных ремонтов на заводах "Сибура", говорится в сообщении.
Объемы продаж сырьевых продуктов "Сибура" за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличились на 9,5%, до 1,43 миллиона тонн. Такая динамика связана в основном с увеличением объемов реализации СУГ, обусловленного снижением внутреннего потребления и логистическими ограничениями в аналогичном периоде прошлого года.
Заголовок открываемого материала