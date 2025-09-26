https://1prime.ru/20250926/siyyarto--862845910.html

БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими дронами. В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. "Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", - написал Сийярто в соцсети Facebook* *Запрещена в РФ как экстремистская

