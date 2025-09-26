Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обвинил Зеленского в "хунгарофобии" - 26.09.2025
Политика
Сийярто обвинил Зеленского в "хунгарофобии"
2025-09-26T17:59+0300
2025-09-26T17:59+0300
политика
общество
венгрия
рф
владимир зеленский
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими дронами. В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. "Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", - написал Сийярто в соцсети Facebook* *Запрещена в РФ как экстремистская
общество, венгрия, рф, владимир зеленский, петер сийярто, facebook
Политика, Общество , ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Facebook
17:59 26.09.2025
 
Сийярто обвинил Зеленского в "хунгарофобии"

БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими дронами.
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками.
"Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", - написал Сийярто в соцсети Facebook*
*Запрещена в РФ как экстремистская
