Скабеева выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, отметив, что до конца оставалась надежда на чудо. В пятницу Симоньян сообщила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите - держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Она отмечала, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян - актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, был автором и ведущим программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ - лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Семь дней Петра Семеныча".
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Телеведущая Ольга Скабеева выразила соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, отметив, что до конца оставалась надежда на чудо.
В пятницу Симоньян
сообщила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю".
"До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите - держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", - написала Скабеева в своем Telegram-канале.
В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Она отмечала, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
В конце января президент Владимир Путин
присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян - актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, был автором и ведущим программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ - лирическая комедия "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Семь дней Петра Семеныча".