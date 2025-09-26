Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: послы ЕС обсудят кредит Украине на 140 миллиардов евро - 26.09.2025
СМИ: послы ЕС обсудят кредит Украине на 140 миллиардов евро
СМИ: послы ЕС обсудят кредит Украине на 140 миллиардов евро - 26.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: послы ЕС обсудят кредит Украине на 140 миллиардов евро
Послы стран ЕС начнут в пятницу обсуждать план по предоставлению Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, передает... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:19+0300
2025-09-26T14:19+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Послы стран ЕС начнут в пятницу обсуждать план по предоставлению Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, передает агентство Bloomberg. Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита на 140 миллиардов евро. "Послы ЕС начнут обсуждать в пятницу план по предоставлению Украине новых кредитов на сумму 140 миллиардов евро с использованием замороженных активов российского центробанка", - говорится в публикации. По данным источников, Евросоюз надеется достичь договоренности об этих кредитах к концу 2025 года, чтобы начать предоставлять Киеву средства в 2026 году. В четверг в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации". Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Послы стран ЕС начнут в пятницу обсуждать план по предоставлению Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, передает агентство Bloomberg.
Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита на 140 миллиардов евро.
"Послы ЕС начнут обсуждать в пятницу план по предоставлению Украине новых кредитов на сумму 140 миллиардов евро с использованием замороженных активов российского центробанка", - говорится в публикации.
По данным источников, Евросоюз надеется достичь договоренности об этих кредитах к концу 2025 года, чтобы начать предоставлять Киеву средства в 2026 году.
В четверг в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Заголовок открываемого материала