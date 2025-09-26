https://1prime.ru/20250926/somneniya-862859643.html
В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС
Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
украина
москва
финляндия
нато
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории."Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.На прошлой неделе Стубб в интервью для Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины будут действовать только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия, якобы, не сможет наложить вето на их формат. Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы. Заявления, касающиеся возможного размещения контингента из стран альянса в Украине, звучащие из Великобритании и других европейских стран, МИД расценивает как подстрекательство к дальнейшему развитию конфликта.
TAC: здравомыслие европейских лидеров вызывает большие сомнения