Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/somneniya-862859643.html
В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС
В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС - 26.09.2025, ПРАЙМ
В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС
Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:12+0300
2025-09-26T23:12+0300
украина
москва
финляндия
нато
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории."Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.На прошлой неделе Стубб в интервью для Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины будут действовать только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия, якобы, не сможет наложить вето на их формат. Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы. Заявления, касающиеся возможного размещения контингента из стран альянса в Украине, звучащие из Великобритании и других европейских стран, МИД расценивает как подстрекательство к дальнейшему развитию конфликта.
https://1prime.ru/20250926/evropa-862859103.html
https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html
украина
москва
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, финляндия, нато, общество
УКРАИНА, МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, Общество
23:12 26.09.2025
 
В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС

TAC: здравомыслие европейских лидеров вызывает большие сомнения

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
© Фото : The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.
Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа
Вчера, 23:09
"Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.
На прошлой неделе Стубб в интервью для Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины будут действовать только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия, якобы, не сможет наложить вето на их формат.
Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы. Заявления, касающиеся возможного размещения контингента из стран альянса в Украине, звучащие из Великобритании и других европейских стран, МИД расценивает как подстрекательство к дальнейшему развитию конфликта.
Зеленский и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
25 сентября, 14:07
 
УКРАИНАМОСКВАФИНЛЯНДИЯНАТООбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала