https://1prime.ru/20250926/somneniya-862859643.html

В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС

В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС - 26.09.2025, ПРАЙМ

В США поставили под сомнение умственные способности лидеров ЕС

Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины,... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T23:12+0300

2025-09-26T23:12+0300

2025-09-26T23:12+0300

украина

москва

финляндия

нато

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Здравый смысл лидеров Европейского союза вызывает серьезные сомнения из-за их попыток игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины, пишет американское издание The American Conservative.Так автор отреагировал на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории."Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии", — говорится в материале.На прошлой неделе Стубб в интервью для Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины будут действовать только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия, якобы, не сможет наложить вето на их формат. Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы. Заявления, касающиеся возможного размещения контингента из стран альянса в Украине, звучащие из Великобритании и других европейских стран, МИД расценивает как подстрекательство к дальнейшему развитию конфликта.

https://1prime.ru/20250926/evropa-862859103.html

https://1prime.ru/20250925/tramp-862765944.html

украина

москва

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, финляндия, нато, общество