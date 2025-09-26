Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях с начала 2024 года - 26.09.2025
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях с начала 2024 года
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях с начала 2024 года - 26.09.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях с начала 2024 года
С начала 2024 года Совкомбанк направил на социальные инвестиции 3,3 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда — в первые шесть месяцев 2025 года, сообщает... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. С начала 2024 года Совкомбанк направил на социальные инвестиции 3,3 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда — в первые шесть месяцев 2025 года, сообщает Совкомбанк."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём помощи за первое полугодие 2025 года вырос на 74%, до 1,3 миллиарда рублей против 748 миллионов рублей в первом полугодии 2024 года", - сообщает банк.Ключевыми стали проекты "Технологии Добра" и "Совкомбанк про добро". "Технологии Добра" — совместная инициатива Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), в рамках которой банк и его партнёры предоставляют тысячам благотворительных фондов бесплатные и льготные цифровые сервисы и экспертизу. Это снижает операционные издержки некоммерческих организаций, ускоряет запуск сборов и повышает прозрачность отчётности."Совкомбанк про добро" — благотворительная платформа и маркетплейс добрых дел, где пожертвования пользователей утраиваются за счет вклада банка. Такой механизм софинансирования делает помощь доступнее, а закрытие сборов — быстрее.
19:05 26.09.2025
 
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях с начала 2024 года

Совкомбанк направил 3,3 млрд руб на социальные инвестиции за полтора года

МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. С начала 2024 года Совкомбанк направил на социальные инвестиции 3,3 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда — в первые шесть месяцев 2025 года, сообщает Совкомбанк.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём помощи за первое полугодие 2025 года вырос на 74%, до 1,3 миллиарда рублей против 748 миллионов рублей в первом полугодии 2024 года", - сообщает банк.
Ключевыми стали проекты "Технологии Добра" и "Совкомбанк про добро". "Технологии Добра" — совместная инициатива Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), в рамках которой банк и его партнёры предоставляют тысячам благотворительных фондов бесплатные и льготные цифровые сервисы и экспертизу. Это снижает операционные издержки некоммерческих организаций, ускоряет запуск сборов и повышает прозрачность отчётности.
"Совкомбанк про добро" — благотворительная платформа и маркетплейс добрых дел, где пожертвования пользователей утраиваются за счет вклада банка. Такой механизм софинансирования делает помощь доступнее, а закрытие сборов — быстрее.
В Совкомбанке рассказали, зачем создали собственную экосистему
