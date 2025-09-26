https://1prime.ru/20250926/ssha-862791248.html
США и Турция договорились о покупке самолетов Boeing
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Сделка заключена", - цитирует Барака пресс-пул Белого дома.
Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
