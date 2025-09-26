Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Турция договорились о покупке самолетов Boeing - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/ssha-862791248.html
США и Турция договорились о покупке самолетов Boeing
США и Турция договорились о покупке самолетов Boeing - 26.09.2025, ПРАЙМ
США и Турция договорились о покупке самолетов Boeing
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T01:34+0300
2025-09-26T01:34+0300
бизнес
мировая экономика
турция
сша
вашингтон
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
boeing
f-16
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862791248.jpg?1758839667
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак. Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Сделка заключена", - цитирует Барака пресс-пул Белого дома. Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
турция
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, турция, сша, вашингтон, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, boeing, f-16
Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Boeing, F-16
01:34 26.09.2025
 
США и Турция договорились о покупке самолетов Boeing

США и Турция заключили сделку по покупке самолетов Boeing

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.
Ранее в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Сделка заключена", - цитирует Барака пресс-пул Белого дома.
Трамп ранее заявил, что работает с Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
 
БизнесМировая экономикаТУРЦИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганBoeingF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала