Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/ssha-862860874.html
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов
Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:42+0300
2025-09-26T23:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
азия
дональд трамп
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на бюджет страны, вызовет рост инфляции и может еще сильнее увеличить госдолг, прокомментировала РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Ранее в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает новый план, согласно которому совокупный объем микросхем, которые зарубежные компании производят в Штатах, будет равен тому, что страна импортирует из-за рубежа. Такой план представляет собой результат того, о чем президент страны Дональд Трамп говорил в прошлом месяце, когда заявил, что технологические компании, которые больше инвестируют в США, смогут избежать пошлин на ввозимые полупроводники. "С точки зрения макроэкономики - это дорогой проект, который в долгосрочной перспективе усилит технологическую устойчивость США, но в краткосрочной - создаст бюджетное давление и вызовет рост инфляции", - считает Давыдова. Кроме того введение подобных правил может увеличить и без того раздутый государственный долг Штатов, поскольку производство в США намного дороже, чем в Азии, и государству придется давать масштабные субсидии на производство чипов, добавила эксперт. Она также обратила внимание на то, что в США наблюдается дефицит инженеров, техников и специалистов по микроэлектронике. Для решения этой проблемы требуется масштабное образовательное и иммиграционное обновление. "В свете нового решения Трампа о миллионе долларов за иммиграционную визу это противоречит концепции", - отметила Давыдова. Предложенный правительством США план также фрагментирует глобальные цепочки поставок, повышая стоимость и сложность производства микрочипов. "Это увеличивает издержки, порождает задержки во времени и повышает стоимость самих полупроводников", - заключила Давыдова.
https://1prime.ru/20250810/ft-860525129.html
сша
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, азия, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, США, АЗИЯ, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
23:42 26.09.2025
 
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов

Давыдова: план Трампа по чипам вызовет рост инфляции и приведет к увеличению госдолга США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на бюджет страны, вызовет рост инфляции и может еще сильнее увеличить госдолг, прокомментировала РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Ранее в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает новый план, согласно которому совокупный объем микросхем, которые зарубежные компании производят в Штатах, будет равен тому, что страна импортирует из-за рубежа. Такой план представляет собой результат того, о чем президент страны Дональд Трамп говорил в прошлом месяце, когда заявил, что технологические компании, которые больше инвестируют в США, смогут избежать пошлин на ввозимые полупроводники.
"С точки зрения макроэкономики - это дорогой проект, который в долгосрочной перспективе усилит технологическую устойчивость США, но в краткосрочной - создаст бюджетное давление и вызовет рост инфляции", - считает Давыдова.
Кроме того введение подобных правил может увеличить и без того раздутый государственный долг Штатов, поскольку производство в США намного дороже, чем в Азии, и государству придется давать масштабные субсидии на производство чипов, добавила эксперт.
Она также обратила внимание на то, что в США наблюдается дефицит инженеров, техников и специалистов по микроэлектронике. Для решения этой проблемы требуется масштабное образовательное и иммиграционное обновление. "В свете нового решения Трампа о миллионе долларов за иммиграционную визу это противоречит концепции", - отметила Давыдова.
Предложенный правительством США план также фрагментирует глобальные цепочки поставок, повышая стоимость и сложность производства микрочипов. "Это увеличивает издержки, порождает задержки во времени и повышает стоимость самих полупроводников", - заключила Давыдова.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
СМИ: Китай хочет ослабить экспортный контроль США над чипами HBM
10 августа, 08:17
 
ЭкономикаМировая экономикаСШААЗИЯДональд ТрампРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала