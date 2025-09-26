https://1prime.ru/20250926/ssha-862860874.html
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов
Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:42+0300
2025-09-26T23:42+0300
2025-09-26T23:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
азия
дональд трамп
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на бюджет страны, вызовет рост инфляции и может еще сильнее увеличить госдолг, прокомментировала РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Ранее в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает новый план, согласно которому совокупный объем микросхем, которые зарубежные компании производят в Штатах, будет равен тому, что страна импортирует из-за рубежа. Такой план представляет собой результат того, о чем президент страны Дональд Трамп говорил в прошлом месяце, когда заявил, что технологические компании, которые больше инвестируют в США, смогут избежать пошлин на ввозимые полупроводники. "С точки зрения макроэкономики - это дорогой проект, который в долгосрочной перспективе усилит технологическую устойчивость США, но в краткосрочной - создаст бюджетное давление и вызовет рост инфляции", - считает Давыдова. Кроме того введение подобных правил может увеличить и без того раздутый государственный долг Штатов, поскольку производство в США намного дороже, чем в Азии, и государству придется давать масштабные субсидии на производство чипов, добавила эксперт. Она также обратила внимание на то, что в США наблюдается дефицит инженеров, техников и специалистов по микроэлектронике. Для решения этой проблемы требуется масштабное образовательное и иммиграционное обновление. "В свете нового решения Трампа о миллионе долларов за иммиграционную визу это противоречит концепции", - отметила Давыдова. Предложенный правительством США план также фрагментирует глобальные цепочки поставок, повышая стоимость и сложность производства микрочипов. "Это увеличивает издержки, порождает задержки во времени и повышает стоимость самих полупроводников", - заключила Давыдова.
https://1prime.ru/20250810/ft-860525129.html
сша
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, азия, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, США, АЗИЯ, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов
Давыдова: план Трампа по чипам вызовет рост инфляции и приведет к увеличению госдолга США
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на бюджет страны, вызовет рост инфляции и может еще сильнее увеличить госдолг, прокомментировала РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Ранее в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США
рассматривает новый план, согласно которому совокупный объем микросхем, которые зарубежные компании производят в Штатах, будет равен тому, что страна импортирует из-за рубежа. Такой план представляет собой результат того, о чем президент страны Дональд Трамп
говорил в прошлом месяце, когда заявил, что технологические компании, которые больше инвестируют в США, смогут избежать пошлин на ввозимые полупроводники.
"С точки зрения макроэкономики - это дорогой проект, который в долгосрочной перспективе усилит технологическую устойчивость США, но в краткосрочной - создаст бюджетное давление и вызовет рост инфляции", - считает Давыдова.
Кроме того введение подобных правил может увеличить и без того раздутый государственный долг Штатов, поскольку производство в США намного дороже, чем в Азии
, и государству придется давать масштабные субсидии на производство чипов, добавила эксперт.
Она также обратила внимание на то, что в США наблюдается дефицит инженеров, техников и специалистов по микроэлектронике. Для решения этой проблемы требуется масштабное образовательное и иммиграционное обновление. "В свете нового решения Трампа о миллионе долларов за иммиграционную визу это противоречит концепции", - отметила Давыдова.
Предложенный правительством США план также фрагментирует глобальные цепочки поставок, повышая стоимость и сложность производства микрочипов. "Это увеличивает издержки, порождает задержки во времени и повышает стоимость самих полупроводников", - заключила Давыдова.
СМИ: Китай хочет ослабить экспортный контроль США над чипами HBM