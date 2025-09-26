https://1prime.ru/20250926/ssha-862860874.html

Эксперт оценила новый план США по объемам производства чипов

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложенный администрацией США план по уравниванию объемов производства чипов внутри Штатов с объемом импорта создаст в краткосрочной перспективе давление на бюджет страны, вызовет рост инфляции и может еще сильнее увеличить госдолг, прокомментировала РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Ранее в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает новый план, согласно которому совокупный объем микросхем, которые зарубежные компании производят в Штатах, будет равен тому, что страна импортирует из-за рубежа. Такой план представляет собой результат того, о чем президент страны Дональд Трамп говорил в прошлом месяце, когда заявил, что технологические компании, которые больше инвестируют в США, смогут избежать пошлин на ввозимые полупроводники. "С точки зрения макроэкономики - это дорогой проект, который в долгосрочной перспективе усилит технологическую устойчивость США, но в краткосрочной - создаст бюджетное давление и вызовет рост инфляции", - считает Давыдова. Кроме того введение подобных правил может увеличить и без того раздутый государственный долг Штатов, поскольку производство в США намного дороже, чем в Азии, и государству придется давать масштабные субсидии на производство чипов, добавила эксперт. Она также обратила внимание на то, что в США наблюдается дефицит инженеров, техников и специалистов по микроэлектронике. Для решения этой проблемы требуется масштабное образовательное и иммиграционное обновление. "В свете нового решения Трампа о миллионе долларов за иммиграционную визу это противоречит концепции", - отметила Давыдова. Предложенный правительством США план также фрагментирует глобальные цепочки поставок, повышая стоимость и сложность производства микрочипов. "Это увеличивает издержки, порождает задержки во времени и повышает стоимость самих полупроводников", - заключила Давыдова.

