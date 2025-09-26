Трамп хочет ввести пошлины на лекарства британских компаний, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250926/ssha-862861487.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, несмотря на заключенную торговую сделку с Британией, планирует ввести 100%-ные пошлины на фармацевтические препараты для британских компаний, которые не будут иметь производство в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке. "Британия столкнется со 100%-ными пошлинами на фармацевтические препараты, импортируемые в США, в соответствии с недавним планом президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении агентства. Как сообщает агентство, несмотря на то, что Великобритания была первой страной, заключившей торговую сделку с Трампом, она не застрахована от введения новых пошлин. Рейтер подчеркивает, что пока инициатива находится на стадии обсуждения. Ранее агентство заявляло, что данная пошлина не будет применятся к Европейскому союзу и Японии, так как обе страны уже заключили торговые соглашения с США, которые ограничили пошлины на импортируемые фармацевтические препараты до 15%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

