Суд в Москве конфисковал активы экс-совладельца "Суммы" Магомедова
2025-09-26T16:45+0300
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы конфисковал в доход государства имущество трех предприятий в рамках уголовного дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Суд постановил конфисковать в пользу государства 100% акций "СМУ Пэмз", - говорится в документе. Предприятие расположено в Подольске и занимается ремонтом машин и оборудования. Кроме того, конфискованы 100% доли в уставном капитале строительной компании ООО "Август групп" и ООО "ГЦ "Чембало", сдающей в аренду апартаменты, обе находятся в Крыму. Также конфискован комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма. На имущество компаний был наложен арест в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора суд не принял решения по их конфискации. Поэтому этот вопрос направил на пересмотр кассационный суд. Представители АО "СМУ Пэмз" заявили РИА Новости, что суд не принял во внимание основания, по которым кассация отменила приговор в части конфискации имущества, и постановил все равно его обратить в доход государства. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
