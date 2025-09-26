https://1prime.ru/20250926/sud--862839223.html

Суд в Москве конфисковал активы экс-совладельца "Суммы" Магомедова

Суд в Москве конфисковал активы экс-совладельца "Суммы" Магомедова - 26.09.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве конфисковал активы экс-совладельца "Суммы" Магомедова

Мещанский суд Москвы конфисковал в доход государства имущество трех предприятий в рамках уголовного дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова и его... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T16:45+0300

2025-09-26T16:45+0300

2025-09-26T16:45+0300

россия

бизнес

крым

москва

зиявудин магомедов

мосгорсуд

forbes

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы конфисковал в доход государства имущество трех предприятий в рамках уголовного дела экс-совладельца "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Суд постановил конфисковать в пользу государства 100% акций "СМУ Пэмз", - говорится в документе. Предприятие расположено в Подольске и занимается ремонтом машин и оборудования. Кроме того, конфискованы 100% доли в уставном капитале строительной компании ООО "Август групп" и ООО "ГЦ "Чембало", сдающей в аренду апартаменты, обе находятся в Крыму. Также конфискован комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма. На имущество компаний был наложен арест в рамках уголовного дела, однако при вынесении приговора суд не принял решения по их конфискации. Поэтому этот вопрос направил на пересмотр кассационный суд. Представители АО "СМУ Пэмз" заявили РИА Новости, что суд не принял во внимание основания, по которым кассация отменила приговор в части конфискации имущества, и постановил все равно его обратить в доход государства. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://1prime.ru/20250926/sud--862835488.html

крым

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, крым, москва, зиявудин магомедов, мосгорсуд, forbes