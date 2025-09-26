Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/sud-862797565.html
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд - 26.09.2025, ПРАЙМ
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд
В суд передано дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий, в том числе для ОПК, на имущество фигурантов наложен арест на 840 миллионов рублей,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T08:52+0300
2025-09-26T08:52+0300
промышленность
россия
рф
пермский край
ск рф
фсб
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В суд передано дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий, в том числе для ОПК, на имущество фигурантов наложен арест на 840 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в 2021 году в результате совместной работы краевого следственного управления СК России и оперативников региональных ФСБ и МВД. "Следственным управлением СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителя московской организации, занимающейся торговлей химическими продуктами, и начальника материально-технического отдела акционерного общества, выпускающего титановую продукцию. В зависимости от роли каждого им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), передача и получение коммерческого подкупа в особо крупном размере (часть 4 и часть 8 статьи 204 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Правоохранителями установлено, что директор московской организации предложил начальнику материально-технического отдела крупного пермского промышленного предприятия 11 миллионов рублей за заключение контракта. Как выяснило следствие, предприниматель также убедил других участников рынка по поставкам химической продукции направить в адрес акционерного общества коммерческие предложения по существенно завышенной цене. При этом на бумаге предложение московской компании было самым выгодным, но и оно заметно превосходило рыночные цены. Отмечается, что в результате мошеннической схемы был заключен договор на поставку химикатов, необходимых для производства титановых изделий, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, в период с 2017 по 2018 год поставщик похитил более 300 миллионов рублей, принадлежавших акционерному обществу. В дальнейшем оба фигуранта легализовали незаконно полученные денежные средства на сумму свыше 200 миллионов рублей, приобретя движимое и недвижимое имущество. "Следствием наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 840 миллионов рублей, из них 52 миллиона наличными были изъяты в ходе обысков. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250926/mosenergosbyt-862796615.html
рф
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, пермский край, ск рф, фсб, мвд
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Пермский край, СК РФ, ФСБ, МВД
08:52 26.09.2025
 
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд

СК передал в суд дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В суд передано дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий, в том числе для ОПК, на имущество фигурантов наложен арест на 840 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в 2021 году в результате совместной работы краевого следственного управления СК России и оперативников региональных ФСБ и МВД.
"Следственным управлением СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителя московской организации, занимающейся торговлей химическими продуктами, и начальника материально-технического отдела акционерного общества, выпускающего титановую продукцию. В зависимости от роли каждого им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), передача и получение коммерческого подкупа в особо крупном размере (часть 4 и часть 8 статьи 204 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что директор московской организации предложил начальнику материально-технического отдела крупного пермского промышленного предприятия 11 миллионов рублей за заключение контракта. Как выяснило следствие, предприниматель также убедил других участников рынка по поставкам химической продукции направить в адрес акционерного общества коммерческие предложения по существенно завышенной цене. При этом на бумаге предложение московской компании было самым выгодным, но и оно заметно превосходило рыночные цены.
Отмечается, что в результате мошеннической схемы был заключен договор на поставку химикатов, необходимых для производства титановых изделий, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, в период с 2017 по 2018 год поставщик похитил более 300 миллионов рублей, принадлежавших акционерному обществу. В дальнейшем оба фигуранта легализовали незаконно полученные денежные средства на сумму свыше 200 миллионов рублей, приобретя движимое и недвижимое имущество.
"Следствием наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 840 миллионов рублей, из них 52 миллиона наличными были изъяты в ходе обысков. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
Здание компании Мосэнергосбыт на улице Вавилова в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Мосэнергосбыт" отказался от иска к Галкину*
08:33
 
ПромышленностьРОССИЯРФПермский крайСК РФФСБМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала