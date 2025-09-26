Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/sud-862805270.html
Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова
Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова - 26.09.2025, ПРАЙМ
Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова
Останкинский суд Москвы перенес с 24 октября на 30 сентября беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:42+0300
2025-09-26T10:42+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы перенес с 24 октября на 30 сентября беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначена беседа 30 сентября", - следует из данных. Изначально заседание было назначено на 24 октября. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
https://1prime.ru/20250926/sud-862797565.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_822098a7c118187d160cfdcb6774ae6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
10:42 26.09.2025
 
Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова

Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества Момотова на 30 сентября

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы перенес с 24 октября на 30 сентября беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Назначена беседа 30 сентября", - следует из данных.
Изначально заседание было назначено на 24 октября.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Дело об афере с поставкой химикатов для титановых изделий передали в суд
08:52
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала