Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова
Суд перенес заседание по иску об изъятии имущества у судьи Момотова
2025-09-26T10:42+0300
россия
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы перенес с 24 октября на 30 сентября беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначена беседа 30 сентября", - следует из данных. Изначально заседание было назначено на 24 октября. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
