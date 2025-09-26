https://1prime.ru/20250926/sud-862834842.html

Суд оставил без рассмотрения иск китайского производителя одежды к Incity

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск китайского производителя одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading, требовавшего взыскать около 18 миллионов юаней (около 209 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с АО "Модный континент", владельца сети магазинов женской одежды Incity, и гонконгской MK-Sourcing Co Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Причины такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Истец требовал взыскать с ответчиков более 11,3 миллиона юаней задолженности по договору поставки от 2022 года, а также более 1,5 миллиона юаней процентов за пользование чужими денежными средствами и более 4,9 миллиона юаней убытков. Ранее в сентябре этот же суд по иску Shaoxing Shengteng Trading взыскал около 1,1 миллиона долларов (более 89 миллионов рублей по курсу на тот момент) с ООО "МК-Рент", одной из структур сети Incity, говорится в материалах. Соответчиком ООО "МК-Рент" выступало АО "Модный континент", основное юрлицо ритейлера, но судом задолженность и неустойка по договору от 30 ноября 2020 года была взыскана только с одного ответчика. Арбитражный суд Москвы в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина ввел в отношении АО "Модный континент" наблюдение, начальную процедуру банкротства. Суд включил требования Зимина к ритейлеру в размере более 136 миллионов рублей в реестр требований должника. Временным управляющим утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО "Содействие". Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на декабрь. На сайте "Модного континента" еще весной говорилось, что под его брендами Incity и Deseo работало 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. В конце июня "Ведомости" писали о закрытии всех магазинов сети. По данным системы "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.

