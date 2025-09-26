https://1prime.ru/20250926/tatneft-862834659.html

"Татнефть" утвердила дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 14,35 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. | 26.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия в размере 14,35 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. "Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2025 года: на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек", – говорится в сообщении. Датой закрытия реестра на получение дивидендов определено 14 октября. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась в 2,6 раза - до 58,015 миллиарда рублей, по РСБУ – в 1,8 раза, до 66,8 миллиарда рублей. Общий размер дивидендов "Татнефти" за 2024 год составил 98,7 рубля на акцию. Из них за первое полугодие прошлого года – 38,2 рубля. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний с головным офисом в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению. АО "Связьинвестнефтехим" принадлежит 27,23% уставного капитала "Татнефти". В распоряжении подконтрольных компании юридических лиц - 3,34% уставного капитала. Free-float составляет 69,43%. Общее количество акционеров компании превышает 690 тысяч.

