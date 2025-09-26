Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог рассказал, что Трамп может потребовать от Турции в обмен на F-35 - 26.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/tramp--862812005.html
Политолог рассказал, что Трамп может потребовать от Турции в обмен на F-35
Политолог рассказал, что Трамп может потребовать от Турции в обмен на F-35 - 26.09.2025, ПРАЙМ
Политолог рассказал, что Трамп может потребовать от Турции в обмен на F-35
Президент США Дональд Трамп может потребовать от турецких властей "абсолютной лояльности" в обмен на снятие санкций на поставки истребителей F-35 Анкаре,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:10+0300
2025-09-26T12:10+0300
политика
мировая экономика
россия
турция
сша
анкара
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может потребовать от турецких властей "абсолютной лояльности" в обмен на снятие санкций на поставки истребителей F-35 Анкаре, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. "Для Трампа важна лояльность, ему нужна абсолютная лояльность, как в его внутренних делах, в его администрации, так и на международной арене", - заявил Блохин, отвечая на вопрос, что может потребовать США от Турции за снятие санкций. Эксперт отметил, что такой подход американский лидер часто использовал в бизнесе и теперь старается его применять на международной арене. Однако Блохин подчеркнул, что у Трампа "бурная политическая фантазия", поэтому с уверенностью нельзя сказать, какие именно требования выдвинет американский президент. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://1prime.ru/20250926/neft-862811805.html
турция
сша
анкара
мировая экономика, россия, турция, сша, анкара, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, f-35 lightning ii
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, Анкара, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, F-35 Lightning II
12:10 26.09.2025
 
Политолог рассказал, что Трамп может потребовать от Турции в обмен на F-35

Блохин: Трамп может потребовать от Турции полной лояльности в обмен на F-35

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может потребовать от турецких властей "абсолютной лояльности" в обмен на снятие санкций на поставки истребителей F-35 Анкаре, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин.
Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки.
"Для Трампа важна лояльность, ему нужна абсолютная лояльность, как в его внутренних делах, в его администрации, так и на международной арене", - заявил Блохин, отвечая на вопрос, что может потребовать США от Турции за снятие санкций.
Эксперт отметил, что такой подход американский лидер часто использовал в бизнесе и теперь старается его применять на международной арене. Однако Блохин подчеркнул, что у Трампа "бурная политическая фантазия", поэтому с уверенностью нельзя сказать, какие именно требования выдвинет американский президент.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент США Д. Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Эксперт оценил призыв Трампа к Эрдогану перестать закупать российскую нефть
11:52
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯТУРЦИЯСШААнкараДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганF-35 Lightning II
 
 
