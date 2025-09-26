https://1prime.ru/20250926/tramp-862790299.html

Трамп заявил, что США могут позволить Турции купить F-35

Трамп заявил, что США могут позволить Турции купить F-35 - 26.09.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США могут позволить Турции купить F-35

Добавлен бэкграунд (последний абзац). | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T00:40+0300

2025-09-26T00:40+0300

2025-09-26T00:40+0300

мировая экономика

турция

сша

анкара

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

f-35 lightning ii

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862790299.jpg?1758836409

Добавлен бэкграунд (последний абзац). ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США могут позволить Турции купить истребители F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для США, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

турция

сша

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, сша, анкара, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, f-35 lightning ii