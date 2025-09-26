Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что США могут позволить Турции купить F-35 - 26.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США могут позволить Турции купить F-35
Добавлен бэкграунд (последний абзац). ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США могут позволить Турции купить истребители F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для США, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США могут позволить Турции купить истребители F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для США, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас", - сказал Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
 
