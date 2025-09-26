https://1prime.ru/20250926/tramp-862791331.html

Трамп заявил, что экономика России катится к чертям

Трамп заявил, что экономика России катится к чертям - 26.09.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что экономика России катится к чертям

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине, не приведя при этом никаких... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T01:37+0300

2025-09-26T01:37+0300

2025-09-26T01:37+0300

экономика

мировая экономика

запад

рф

украина

дональд трамп

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862791331.jpg?1758839850

ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине, не приведя при этом никаких доказательств. "У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно всё. Их экономика катится к чертям", - сказал Трамп журналистам. Ранее в сентябре на полях ГА ООН в Нью-Йорке он также выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

запад

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, рф, украина, дональд трамп, владимир путин, оон