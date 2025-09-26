https://1prime.ru/20250926/tramp-862791331.html
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине, не приведя при этом никаких доказательств.
"У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно всё. Их экономика катится к чертям", - сказал Трамп журналистам.
Ранее в сентябре на полях ГА ООН в Нью-Йорке он также выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
