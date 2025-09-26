Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/tramp-862791331.html
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям - 26.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям
Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине, не приведя при этом никаких... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T01:37+0300
2025-09-26T01:37+0300
экономика
мировая экономика
запад
рф
украина
дональд трамп
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862791331.jpg?1758839850
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине, не приведя при этом никаких доказательств. "У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно всё. Их экономика катится к чертям", - сказал Трамп журналистам. Ранее в сентябре на полях ГА ООН в Нью-Йорке он также выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, рф, украина, дональд трамп, владимир путин, оон
Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
01:37 26.09.2025
 
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям

Трамп заявил, что экономика России катится к чертям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине, не приведя при этом никаких доказательств.
"У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно всё. Их экономика катится к чертям", - сказал Трамп журналистам.
Ранее в сентябре на полях ГА ООН в Нью-Йорке он также выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаЗАПАДРФУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала