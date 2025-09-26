Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США узнали, что потребовал Киев после заявления Трампа - 26.09.2025
В США узнали, что потребовал Киев после заявления Трампа
В США узнали, что потребовал Киев после заявления Трампа - 26.09.2025, ПРАЙМ
В США узнали, что потребовал Киев после заявления Трампа
Украина потребовала ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post. "После жестких заявлений... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:57+0300
2025-09-26T14:57+0300
украина
дональд трамп
нато
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496030_0:70:1998:1194_1920x0_80_0_0_c2a18f1d458a0df01a0e6bc98a389a81.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украина потребовала ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post. "После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО &lt;...&gt; несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации.В статье говорится, что честный ответ заключается в том, что пока слишком рано говорить о том, представляют ли заявления Трампа решающий сдвиг в политике США или это была импульсивная вспышка.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
украина
сша
украина, дональд трамп, нато, сша
УКРАИНА, Дональд Трамп, НАТО, США
14:57 26.09.2025
 
В США узнали, что потребовал Киев после заявления Трампа

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украина потребовала ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post.

"После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО <...> несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации.
В статье говорится, что честный ответ заключается в том, что пока слишком рано говорить о том, представляют ли заявления Трампа решающий сдвиг в политике США или это была импульсивная вспышка.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
УКРАИНАДональд ТрампНАТОСША
 
 
