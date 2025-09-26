В США узнали, что потребовал Киев после заявления Трампа
WP: Украина задала США 2 вопроса после слов Трампа о возвращении территорий
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украина потребовала ответа на два важных вопроса после слов президента США Дональда Трампа об Украине, пишет Washington Post.
"После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО <...> несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации.
"После жестких заявлений президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО <...> несколько украинских чиновников, ответственных за безопасность, задали собеседникам два основных вопроса: "Что это значит?" и "Как долго это продлится?" — говорится в публикации.
В статье говорится, что честный ответ заключается в том, что пока слишком рано говорить о том, представляют ли заявления Трампа решающий сдвиг в политике США или это была импульсивная вспышка.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.