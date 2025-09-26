Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/tramp-862856922.html
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России - 26.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:22+0300
2025-09-26T22:22+0300
политика
общество
сша
нью-йорк
киев
дональд трамп
владимир зеленский
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_52d1378e74acd39ffa2b960ac435c0bd.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве. По данным издания, Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, однако, по словам источников, не принял окончательного решения. На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета. Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби, которые курируют запросы Украины на применение американского оружия для ударов по территории РФ. Именно они блокировали использование ракет ATACMS с весны 2025 года.
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862840454.html
сша
нью-йорк
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_56:0:1123:800_1920x0_80_0_0_63f0742b44c09388aec95c3cdf8ed8c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, нью-йорк, киев, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет
Политика, Общество , США, Нью-Йорк, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пит Хегсет
22:22 26.09.2025
 
СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России

WSJ: Трамп допустил возможность снятия ограничений на удары оружием США вглубь России

© Фото : UN Photo/Loey FelipeДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве.
По данным издания, Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, однако, по словам источников, не принял окончательного решения.
На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби, которые курируют запросы Украины на применение американского оружия для ударов по территории РФ. Именно они блокировали использование ракет ATACMS с весны 2025 года.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
16:53
 
ПолитикаОбществоСШАНью-ЙоркКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийПит Хегсет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала