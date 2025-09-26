https://1prime.ru/20250926/tramp-862856922.html

СМИ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары Украины вглубь России

2025-09-26T22:22+0300

политика

общество

сша

нью-йорк

киев

дональд трамп

владимир зеленский

пит хегсет

ВАШИНГТОН, 26 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве. По данным издания, Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, однако, по словам источников, не принял окончательного решения. На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета. Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби, которые курируют запросы Украины на применение американского оружия для ударов по территории РФ. Именно они блокировали использование ракет ATACMS с весны 2025 года.

сша

нью-йорк

киев

общество , сша, нью-йорк, киев, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет