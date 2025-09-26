https://1prime.ru/20250926/trebovaniya-862846807.html

ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА

2025-09-26T18:07+0300

экономика

финансы

банки

россия

цфа

банк россия

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает ввести ряд требований к обязательной информации о выпуске кредитных цифровых финансовых активов (ЦФА) (ЦФА), в частности, обязав эмитента раскрывать данные о кредитном договоре и рейтинге заемщика, следует из соответствующего проекта указания ЦБ. Кредитные ЦФА — это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Он дает инвестору возможность получать выплаты, связанные с платежами по кредитному договору банка, поясняет регулятор. "Приобретая такой инструмент, инвестор принимает на себя риск невозврата заемных средств, который изначально был у кредитора. Поэтому банк, выпуская кредитные ЦФА, должен предоставить инвестору информацию о кредитном договоре, включая его номер, сумму кредита, процентную ставку, отметку, есть ли право уступки требования по договору третьему лицу, а также раскрыть сведения о заемщике", - сообщает ЦБ. Обладая такой информацией, инвестор сможет принимать более взвешенные решения при покупке этого вида ЦФА, считает регулятор. "Также расширяется перечень информации, которую следует указывать в решении о выпуске любых ЦФА. В сведения об эмитенте необходимо добавить ссылку на сайт, где он раскрывает данные. Если у эмитента есть кредитный рейтинг — дать ссылку на сайт кредитного рейтингового агентства, которое его присвоило", - предлагает регулятор.

