ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА - 26.09.2025
ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА
18:07 26.09.2025
 
ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА

ЦБ предложил ввести требования к обязательной информации о выпуске кредитных ЦФА

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает ввести ряд требований к обязательной информации о выпуске кредитных цифровых финансовых активов (ЦФА) (ЦФА), в частности, обязав эмитента раскрывать данные о кредитном договоре и рейтинге заемщика, следует из соответствующего проекта указания ЦБ.
Кредитные ЦФА — это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Он дает инвестору возможность получать выплаты, связанные с платежами по кредитному договору банка, поясняет регулятор.
"Приобретая такой инструмент, инвестор принимает на себя риск невозврата заемных средств, который изначально был у кредитора. Поэтому банк, выпуская кредитные ЦФА, должен предоставить инвестору информацию о кредитном договоре, включая его номер, сумму кредита, процентную ставку, отметку, есть ли право уступки требования по договору третьему лицу, а также раскрыть сведения о заемщике", - сообщает ЦБ.
Обладая такой информацией, инвестор сможет принимать более взвешенные решения при покупке этого вида ЦФА, считает регулятор.
"Также расширяется перечень информации, которую следует указывать в решении о выпуске любых ЦФА. В сведения об эмитенте необходимо добавить ссылку на сайт, где он раскрывает данные. Если у эмитента есть кредитный рейтинг — дать ссылку на сайт кредитного рейтингового агентства, которое его присвоило", - предлагает регулятор.
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу на 6 месяцев
16:50
 
