Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год

Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год - 26.09.2025, ПРАЙМ

Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год

Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год и даты публикации резюме обсуждения ключевой ставки, первое заседание... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:33+0300

2025-09-26T14:33+0300

2025-09-26T14:33+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год и даты публикации резюме обсуждения ключевой ставки, первое заседание пройдет 13 февраля. Это заседание будет опорным, а 26 февраля будет опубликовано резюме обсуждения. Второй в 2026 году совет директоров по ставке состоится 20 марта, а следующее опорное заседание пройдет 24 апреля. Остальные заседания назначены на 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря 2026 года.

