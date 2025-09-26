https://1prime.ru/20250926/tsb--862825959.html
Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год
Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год - 26.09.2025, ПРАЙМ
Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год
Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год и даты публикации резюме обсуждения ключевой ставки, первое заседание... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:33+0300
2025-09-26T14:33+0300
2025-09-26T14:33+0300
банк россии
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год и даты публикации резюме обсуждения ключевой ставки, первое заседание пройдет 13 февраля. Это заседание будет опорным, а 26 февраля будет опубликовано резюме обсуждения. Второй в 2026 году совет директоров по ставке состоится 20 марта, а следующее опорное заседание пройдет 24 апреля. Остальные заседания назначены на 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря 2026 года.
https://1prime.ru/20250926/tsb-862816235.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Банк России
Банк России опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год и даты публикации резюме обсуждения ключевой ставки, первое заседание пройдет 13 февраля.
Это заседание будет опорным, а 26 февраля будет опубликовано резюме обсуждения. Второй в 2026 году совет директоров по ставке состоится 20 марта, а следующее опорное заседание пройдет 24 апреля.
Остальные заседания назначены на 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря 2026 года.
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики