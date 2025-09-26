Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ усилит контроль за профучастниками рынка ценных бумаг - 26.09.2025
Банк России
ЦБ усилит контроль за профучастниками рынка ценных бумаг
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ усилит контроль за профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые обходят регулирование по противодействию иностранным санкциям, заявил регулятор. "Банк России усилит контроль за профучастниками, которые обходят регулирование по противодействию иностранным санкциям", - сообщил ЦБ. С января по сентябрь 2025 года Банк России выявил ряд нарушений требований указов президента РФ, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания. "В отношении пяти финансовых организаций, осуществляющих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, приняты решения о взыскании штрафов в общем размере свыше 20 миллионов рублей. У трех депозитариев были аннулированы лицензии", - проинформировал регулятор. "Мы продолжим следить за тем, как профучастники соблюдают требования антисанкционного регулирования, и будем размещать информацию о выявленных нарушениях и примененных санкциях на сайте", - заключил ЦБ.
15:37 26.09.2025
 
ЦБ усилит контроль за профучастниками рынка ценных бумаг

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ усилит контроль за профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые обходят регулирование по противодействию иностранным санкциям, заявил регулятор.
"Банк России усилит контроль за профучастниками, которые обходят регулирование по противодействию иностранным санкциям", - сообщил ЦБ.
С января по сентябрь 2025 года Банк России выявил ряд нарушений требований указов президента РФ, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания.
"В отношении пяти финансовых организаций, осуществляющих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, приняты решения о взыскании штрафов в общем размере свыше 20 миллионов рублей. У трех депозитариев были аннулированы лицензии", - проинформировал регулятор.
"Мы продолжим следить за тем, как профучастники соблюдают требования антисанкционного регулирования, и будем размещать информацию о выявленных нарушениях и примененных санкциях на сайте", - заключил ЦБ.
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов
