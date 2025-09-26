https://1prime.ru/20250926/tsb-862808246.html
ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ отметил рост денежной базы России - 26.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 сентября выросла до 18,95 триллиона рублей с 18,87 триллиона на 12 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 73,6 миллиарда рублей, или на 0,39%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
