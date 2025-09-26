https://1prime.ru/20250926/tsb-862808246.html

ЦБ отметил рост денежной базы России

ЦБ отметил рост денежной базы России - 26.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 сентября выросла до 18,95 триллиона рублей с 18,87 триллиона на 12 сентября, сообщил Банк России. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T11:06+0300

2025-09-26T11:06+0300

2025-09-26T11:06+0300

экономика

финансы

россия

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 19 сентября выросла до 18,95 триллиона рублей с 18,87 триллиона на 12 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 73,6 миллиарда рублей, или на 0,39%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862767139.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россии