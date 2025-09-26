https://1prime.ru/20250926/tsb-862816235.html
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор."Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации и президенту России."По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 12 сентября 2025 года, добавлен календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновлена статистическая и иная информация, опубликованная в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года", - указывается в сообщении.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор.
"Банк России
направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации и президенту России.
"По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 12 сентября 2025 года, добавлен календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновлена статистическая и иная информация, опубликованная в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года", - указывается в сообщении.
