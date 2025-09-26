Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250926/tsb-862816235.html
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики - 26.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики
Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:03+0300
2025-09-26T13:09+0300
банк россии
госдума
финансы
россия
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор."Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации и президенту России."По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 12 сентября 2025 года, добавлен календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновлена статистическая и иная информация, опубликованная в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года", - указывается в сообщении.
https://1prime.ru/20250926/tsb-862808246.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, финансы, россия, банки, рф
Банк России, Госдума, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ
13:03 26.09.2025 (обновлено: 13:09 26.09.2025)
 
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики

ЦБ направил в Госдуму обновленный план денежно-кредитной политики на 2026-2028

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
ЦБ. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор.
"Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации и президенту России.
"По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 12 сентября 2025 года, добавлен календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновлена статистическая и иная информация, опубликованная в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года", - указывается в сообщении.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России
11:06
 
Банк РоссииГосдумаФинансыРОССИЯБанкиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала