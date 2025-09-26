https://1prime.ru/20250926/tsb-862816235.html

ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики

ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики - 26.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики

Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T13:03+0300

2025-09-26T13:03+0300

2025-09-26T13:09+0300

банк россии

госдума

финансы

россия

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщил регулятор."Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации и президенту России."По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 12 сентября 2025 года, добавлен календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновлена статистическая и иная информация, опубликованная в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20250926/tsb-862808246.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, финансы, россия, банки, рф