В ЦБ рассказали о создании платформы "Антидроп" для защиты от мошенников
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы "Антидроп", что позволит корректно отражать информацию о дроперах - физических лицах - в этой базе, об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме. Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег. "Для создания платформы "Антидроп" нам понадобится внедрение единого идентификатора физического лица. В качестве такого идентификатора в настоящее время мы рассматриваем ИНН. Мы активно взаимодействуем с ФНС, находим поддержку. ИНН есть абсолютно у всех. Он выдается с рождения, его нельзя поменять", - сказал Шабля. "Его нет только у одной категории - это физические лица - нерезиденты, которые открывают текущие счета", - добавил он. "Но здесь мы тоже достигли понимания. Мы планируем сменить законодательство в этой части, для того чтобы, когда физическое лицо нерезидента обращалось в банк, при открытии текущего счета банк проверял наличие ИНН, и если его нет, то обращался в ФНС. ФНС будет проверять, есть ИНН или его нет. Если нет, то будет его присваивать и возвращать в банк", - рассказал Шабля. "Таким образом, у нас будет 100% охват по ИНН, и как раз это позволит корректно отражать информацию по дропам физическим лицам в этой базе", - заключил он.
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы "Антидроп", что позволит корректно отражать информацию о дроперах - физических лицах - в этой базе, об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме.
Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
"Для создания платформы "Антидроп" нам понадобится внедрение единого идентификатора физического лица. В качестве такого идентификатора в настоящее время мы рассматриваем ИНН. Мы активно взаимодействуем с ФНС
, находим поддержку. ИНН есть абсолютно у всех. Он выдается с рождения, его нельзя поменять", - сказал Шабля.
"Его нет только у одной категории - это физические лица - нерезиденты, которые открывают текущие счета", - добавил он.
"Но здесь мы тоже достигли понимания. Мы планируем сменить законодательство в этой части, для того чтобы, когда физическое лицо нерезидента обращалось в банк, при открытии текущего счета банк проверял наличие ИНН, и если его нет, то обращался в ФНС. ФНС будет проверять, есть ИНН или его нет. Если нет, то будет его присваивать и возвращать в банк", - рассказал Шабля.
"Таким образом, у нас будет 100% охват по ИНН, и как раз это позволит корректно отражать информацию по дропам физическим лицам в этой базе", - заключил он.
