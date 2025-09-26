Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250926/tsb-862830060.html
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов - 26.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов
Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:08+0300
2025-09-26T15:08+0300
банк россии
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент. "Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он. Дропперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
https://1prime.ru/20250926/rosfinmonitoring--862818480.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08c8e40c6ee6edf43e6e834d08b20443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
15:08 26.09.2025
 
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов

ЦБ: число выявленных в России дропперов достигло 1,2 миллиона человек

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
"Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент.
"Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он.
Дропперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов
13:25
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала