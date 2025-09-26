https://1prime.ru/20250926/tsb-862830060.html
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов - 26.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов
Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:08+0300
2025-09-26T15:08+0300
2025-09-26T15:08+0300
банк россии
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент. "Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он. Дропперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
https://1prime.ru/20250926/rosfinmonitoring--862818480.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08c8e40c6ee6edf43e6e834d08b20443.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
В ЦБ назвали число выявленных в России дропперов
ЦБ: число выявленных в России дропперов достигло 1,2 миллиона человек
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
"Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", - сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент.
"Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам", - добавил он.
Дропперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
Росфинмониторинг рассказал о новых схемах дропперов