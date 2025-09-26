ЦБ и Генпрокуратура обсуждают привлечение к ответственности раздолжнителей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России совместно с Генпрокуратурой думают над тем, каким образом можно было бы организовать привлечение к ответственности так называемых раздолжнителей,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
Новости
16:48 26.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России совместно с Генпрокуратурой думают над тем, каким образом можно было бы организовать привлечение к ответственности так называемых раздолжнителей, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Проблемы недостаточного доверия порождают в том числе такое явление как раздолжнители в просторечии, если можно их так назвать. Наверное, это не совсем с юридической точки зрения корректно, но суть отражает", - сказал Мамута на XXII Международном банковском форуме.
По его словам, это многочисленные компании. "Вы, наверное, и сами видели объявления, которыми часто, особенно в небольших городах, просто завешаны все первые этажи: списание долга, прощение долга и так далее. Все это, как мы понимаем, чисто неправда", - отметил руководитель службы ЦБ.
Потому что законные методы списания долга установлены законодательством для всех - это банкротство, если действительно нет имущества, а договариваться о реструктуризации долга в любом случае нужно с кредитором, пояснил он.
"И вот это явление настоящего времени не может не вызывать нашу обеспокоенность, потому что это действительно болезнь на здоровом рынке взыскания. Мы с этим пытаемся бороться, в том числе принят закон, который запрещает рекламу деятельности такого рода - прямое обещание того, что мы решим ваши проблемы, приходите к нам, заплатите деньги. Но, вероятно, этого будет недостаточно. Я поддерживаю эту норму, мы много положили сил на то, чтобы она появилась", - сказал Мамута.
В некоторых странах действует правило, которое запрещает взыскивать плату за урегулирование долга авансом, продолжил он.
"Это то, что нас сильно беспокоит, и мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают эту проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников, и может быть дальше думать над совершенствованием законодательства", - подытожил Мамута.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. Реклама таких услуг не должна гарантировать, обещать и даже упоминать возможности освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. Закон вступает в силу 1 января 2026 года.
ЦБ усилит контроль за профучастниками рынка ценных бумаг
