ЦБ и Генпрокуратура обсуждают привлечение к ответственности раздолжнителей

ЦБ и Генпрокуратура обсуждают привлечение к ответственности раздолжнителей

2025-09-26T16:48+0300

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России совместно с Генпрокуратурой думают над тем, каким образом можно было бы организовать привлечение к ответственности так называемых раздолжнителей, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Проблемы недостаточного доверия порождают в том числе такое явление как раздолжнители в просторечии, если можно их так назвать. Наверное, это не совсем с юридической точки зрения корректно, но суть отражает", - сказал Мамута на XXII Международном банковском форуме. По его словам, это многочисленные компании. "Вы, наверное, и сами видели объявления, которыми часто, особенно в небольших городах, просто завешаны все первые этажи: списание долга, прощение долга и так далее. Все это, как мы понимаем, чисто неправда", - отметил руководитель службы ЦБ. Потому что законные методы списания долга установлены законодательством для всех - это банкротство, если действительно нет имущества, а договариваться о реструктуризации долга в любом случае нужно с кредитором, пояснил он. "И вот это явление настоящего времени не может не вызывать нашу обеспокоенность, потому что это действительно болезнь на здоровом рынке взыскания. Мы с этим пытаемся бороться, в том числе принят закон, который запрещает рекламу деятельности такого рода - прямое обещание того, что мы решим ваши проблемы, приходите к нам, заплатите деньги. Но, вероятно, этого будет недостаточно. Я поддерживаю эту норму, мы много положили сил на то, чтобы она появилась", - сказал Мамута. В некоторых странах действует правило, которое запрещает взыскивать плату за урегулирование долга авансом, продолжил он. "Это то, что нас сильно беспокоит, и мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают эту проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников, и может быть дальше думать над совершенствованием законодательства", - подытожил Мамута. В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. Реклама таких услуг не должна гарантировать, обещать и даже упоминать возможности освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. Закон вступает в силу 1 января 2026 года.

