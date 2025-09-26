Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу на 6 месяцев - 26.09.2025
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу на 6 месяцев
банк россии, финансы, банки, россия
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
16:50 26.09.2025 (обновлено: 17:34 26.09.2025)
 
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу на 6 месяцев

Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России продлил еще на полгода - до 31 марта 2026 года - ограничения на перевод средств физлицами за рубеж, сообщил регулятор.
"Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно", - говорится в релизе.
Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
"Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", - уточняет регулятор.
Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, говорится в релизе.
"Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - подчеркнул регулятор.
Также отмечается, что банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
"При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", - заключается в релизе.
В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками
13:40
13:40
 
Экономика Банк России Финансы Банки РОССИЯ
 
 
